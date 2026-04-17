حزب الله: نفّذنا 2184 عمليّة عسكريّة ضد قوات الاحتلال خلال "العصف المأكول"

أعلن حزب الله، يوم الجمعة، أنه تمكَّن من تنفيذ 2184 عمليّة عسكريّة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه بين بين الثاني من آذار والسادس عشر من نيسان 2026.

وقال حزب الله في بيانه الأول بعد إعلان وقف إطلاق النار، إنه مجاهديه سطّروا ملاخم بطولية خلال معركة العصف المأكول على مدى خمسة وأربعين يومًا، تصدوا من خلالها لقوّات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانيّة، واستهدفوا مواقعه وثكناته وقواعده العسكريّة داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

وأضاف "كما استهدفت عمليات المقاومة بالمسيّرات الانقضاضيّة والنيران الصاروخيّة المتنوّعة المستوطنات والمدن الإسرائيليّة بدءًا من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة حتّى ما بعد مدينة تلّ أبيب بعمق 160 كلم، ردًّا على جرائم العدوّ بحقّ المدنيين وتدميره الوحشيّ للأبنية السكنيّة والبنى التحتيّة المدنيّة".

ونفّذ مجاهدو حزب الله عمليّاتهم بمعدّل 49 عمليّة يوميًّا، ولم تتمكّن آلة القتل الإسرائيليّة برغم إطباقها الإستخباريّ وتوحّشها الناريّ من ثنيهم عن النهوض والاستمرار بواجبهم الوطنيّ والإنسانيّ والدينيّ في حماية وطنهم وشعبهم والدفاع عنهما.

اقرأ أيضًا: عشرات آلاف النازحين يعودون إلى الجنوب وضاحية بيروت

وأكد حزب الله أن "أيدي المجاهدين ستبقى على الزناد، يتحسّبون لغدر العدوّ ونكثه؛ وعهدُهم لأمين المقاومة القاسم، وشعبها الشريف والأبيّ والمضحّي بأنّنا باقون على العهد حتّى آخر نفس، ولن تسقط لنا راية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ اعتبار من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي للبلدين 21.00 تغ، ولـ10 أيام.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام اعتبارا من منتصف ليل الخميس/ الجمعة بتوقيت تل أبيب وبيروت.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن "إسرائيل" عدوانا على لبنان خلّف 2196 شهيدًا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين