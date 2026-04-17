لبنان: عشرات آلاف النازحين يعودون إلى الجنوب وضاحية بيروت

بدأ عشرات الآلاف من النازحين اللبنانيين، فجر يوم الجمعة، العودة إلى ضاحية بيروت والقرى والبلدات في جنوبي البلاد عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، عمل الجيش اللبناني على فتح ممرات جديدة لعبور المواطنين بعد أن دمّر الاحتلال الجسور الرئيسية على نهر الليطاني في عدوانه في محاولةٍ لفصل المناطق.

وشهدت الساعات الأولى لبدء اتفاق وقف إطلاق النار احتفالات شعبية، حيث جابت السيارات شوارع بيروت.

ويعبر الأهالي العائدين إلى الجنوب نحو مناطق جنوب نهر الليطاني بعدما عملت آليات الجيش اللبناني على فتح جسر القاسمية الذي دمّره العدوان الإسرائيلي.

وامتدت أرتال السيارات المتجهة إلى مدينة صور من جسر القاسمية (يربط بين منطقة جنوب نهر الليطاني وشماله) حتى بلدة عدلون في قضاء صيدا بمحافظة الجنوب، وسط اختناق مروري شديد متواصل منذ ساعات.

وشهدت المنطقة انتشارا لعناصر الجيش اللبناني لتنظيم حركة السير، وجهود من البلديات لإعادة تأهيل الطرقات، بالتزامن مع إعادة ترميم جسر القاسمية جزئياً، بعد أن قصفه الجيش الإسرائيلي الخميس للمرة الثانية.

وهذا الجسر كان آخر ممر يربط قضاء صيدا بالمناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وبذلك ارتفع عدد الجسور المدمرة التي تربط شمال نهر الليطاني بجنوبه إلى 8 منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/ آذار الماضي.

في المقابل، دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث في العودة إلى المناطق الجنوبية، في ظل تسجيل خروقات للاتفاق، شملت اعتداءات إسرائيلية وقصفًا متقطعًا طال عددًا من القرى.

وأكدت القيادة، في بيان، على ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، لاسيما خلال ساعات الليل، وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة، مشيرة إلى استمرارها في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المدنيين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ اعتبار من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي للبلدين 21.00 تغ، ولـ10 أيام.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام اعتبارا من منتصف ليل الخميس/ الجمعة بتوقيت تل أبيب وبيروت.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن "إسرائيل" عدوانا على لبنان خلّف 2196 شهيدًا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

