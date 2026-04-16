16 ابريل 2026 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
مجموعة من النحل تلتصق على باب مركبة إسرائيلية في نتيفوت

شهدت مدينة نتيفوت جنوب إسرائيل حالة من الارتباك والقلق، عقب رصد انتشار أسراب كبيرة من النحل في محيط أحد المراكز التجارية، ما دفع عدداً من أصحاب المحال إلى إغلاق أبوابهم ونوافذهم مؤقتاً كإجراء احترازي.

وتداول مستخدمون إسرائيليون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق مشاهد لأسراب كثيفة من النحل وهي تنتشر في المنطقة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان بأن عشرات الآلاف من النحل تواجدت قرب المجمع التجاري خلال الساعات الماضية.

وبحسب المعطيات المتداولة، أدى تمركز سرب كبير في الموقع إلى حالة من الخوف والارتباك بين المتواجدين، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.

ودعت جهات محلية السكان إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم الاقتراب منها إلى حين استكمال التعامل مع الحادث من قبل مختصين في تربية النحل.

من جهتها، أوضحت إدارة مجمع “تسيم أوربان” أن سرب النحل جرى رصده بالفعل داخل محيط المركز، مشيرة إلى أنه تم استدعاء نحال مختص للعمل على نقل السرب بطريقة آمنة ودون التسبب بأضرار.

ورغم الطابع البيئي للحادث، إلا أن حجم التفاعل معها عكس حالة من الحساسية لدى سكان جنوب "إسرائيل"، في ظل أجواء التوتر الأمني المستمر في المنطقة.

ويعيش مستوطنو الجنوب الإسرائيلي منذ أشهر في ظل تصعيد عسكري متعدد الجبهات، يتضمن هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة تُنسب إلى حزب الله من الجبهة الشمالية، وأخرى مرتبطة بإيران وحلفائها في المنطقة، ما أدى إلى حالة استنفار متكررة في عدد من المناطق.

ويرى مراقبون أن هذا المناخ الأمني المتوتر أسهم في خلق حالة من القلق النفسي المستمر لدى السكان، حيث تتحول حتى الظواهر غير المعتادة إلى مصدر توتر إضافي داخل المجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين 
