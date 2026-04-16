المكتب الحكومي: تصريحات فانس حول مساعدات غزة تضليلٌ خطير للرأي العام

أعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن استهجانه الشديد للتصريحات الصادرة عن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والتي ادّعى فيها أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة حالياً تُعد الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، يوم الخميس، أن هذه التصريحات مضللة للرأي العام الدولي، ولا تمتّ للواقع بصلة، وتعكس غياباً واضحاً للاطلاع على حقيقة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

وشدد على أنَّ هذه الادعاءات تتناقض بشكل صارخ مع البيانات الميدانية الموثقة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن متوسط دخول الشاحنات لا يتجاوز 227 شاحنة يومياً، في حين أن الاحتياج الفعلي وفق البروتوكول الإنساني هو 600 شاحنة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 37% فقط من الحد الأدنى المطلوب.

وقال إنَّ ما يدخل من شاحنات الوقود لا يتعدى 14% من الاحتياج الفعلي، وهو ما يعكس واقعاً إنسانياً متدهوراً وليس "تدفقاً غير مسبوق للمساعدات" كما زُعم.

وأضاف "في مثال موثق ليوم 9 أبريل 2026، لم يدخل إلى قطاع غزة سوى 207 شاحنات فقط، من بينها 79 شاحنة مساعدات إنسانية، وهو رقم بعيد تماماً عن الحد الأدنى المطلوب، ولا يمكن بأي حال وصفه بأنه يعكس تحسناً أو ارتفاعاً في حجم المساعدات".

وأوضح المكتب الحكومي أنَّ تجاهل هذه الحقائق يُعدّ تضليلاً خطيراً، ويغطي على واقع منهجي من خنق الإمدادات وفرض سياسة التقييد والتجويع، في ظل استمرار الاحتلال في الإخلال بالتزاماته الإنسانية، وعدم إدخال الاحتياجات الأساسية من مواد الإيواء، والمستلزمات الطبية، والمعدات الثقيلة، والوقود، إلى جانب تعطيل إعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية.

وأشار إلى أن التضليل يأتي في سياق واقع ميداني بالغ الخطورة، حيث ارتكب الاحتلال منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 أكثر من 2,400 خرق للاتفاق، أسفرت عن 765 شهيداً و2,140 مصاباً، أكثر من 99% منهم من المدنيين، ما يؤكد أن البيئة الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بيئة غير آمنة، وغير مستقرة، وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

ويرى المكتب الحكومي وفقًا لرصده خروقات الاحتلال، أنَّ الادعاء بوجود تدفق غير مسبوق للمساعدات يتجاهل كذلك حقيقة أن الاحتلال لم يلتزم بفتح معبر رفح بشكل كامل، ولم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة، ولا بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، ولا بضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومنتظم، وهو ما يُفرغ أي حديث عن “تحسن إنساني” من مضمونه.

وأكد أن تزييف الحقائق أو تجميل الواقع لن يُغيّر من حقيقة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ولن يُعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والأخلاقية، موضحًا أنه يُسهم في إطالة أمد المعاناة الإنسانية من خلال التغطية على الانتهاكات الجسيمة والمستمرة.

وطالب الإدارة الأمريكية، ونائب الرئيس فانس على وجه الخصوص، بضرورة تحرّي الدقة، والاعتماد على مصادر موثوقة، والاطلاع الحقيقي على الواقع الإنساني في قطاع غزة، بعيداً عن الروايات غير الدقيقة.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته العاجلة في إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وفق البروتوكول الإنساني دون انتقاص، وضمان التدفق الفوري والكافي والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال مواد الإيواء والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية بشكل عاجل.

كما طالب بوقف سياسة التقييد والتجويع التي تُمارس بحق المدنيين، وتوفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين في قطاع غزة.

وختم المكتب الحكومي بيانه بالتأكيد أنّ استمرار الصمت الدولي أو تبنّي روايات مضللة يُعدّ شراكة ضمنية في تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ويقوّض أي جهود حقيقية لتحقيق الاستقرار الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين