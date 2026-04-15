نعيم يفنِّد تصريحات فانس حول حجم المساعدات الداخلة إلى غزة

15 ابريل 2026 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
...
 عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم

فنَّد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، تصريحات جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، بما يتعلق بشاحنات المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة، مستدلًّا بالبيانات الرسمية التي تظهر كذب الادعاءات.

وقال "نعيم" في منشور عبر منصة "إكس"، يوم الأربعاء، إن البيانات الرسمية المرفقة، تظهر حجم الكذب في هذه التصريحات، مؤكدًا أن 38% فقط دخل ‎إلى غزة مما اتفق عليه في شرم الشيخ، وهو الحد الأدنى في الظروف الطبيعية فكيف في زمن الإبادة والكارثة الإنسانية؟

5979049652831063010 (1).jpg

وتساءل نعيم عن الدافع الحقيقي وراء هذه التصريحات المضللة؟ "هل جهل بالحقيقة أم تهيئة المسرح للجرائم القادمة؟".

وأمس الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن المساعدات التي تدخل غزة اليوم هي الأعلى خلال آخر خمس سنوات.

5979049652831063011 (1).jpg

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود التي دخلت إلى قطاع غزة بلغ 41,714، من أصل 110,400 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود يُفترض دخولها إلى قطاع غزة حسب الاتفاق، بنسبة التزام (37%).

ونوه إلى أنه من بين الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الفترة المذكورة، 23,379 شاحنة مساعدات، و 16,969 شاحنة تجارية، و 1,366 شاحنة وقود، من أصل 9,200 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (14%)، و 227 المتوسط اليومي لعدد الشاحنات.

ولفت المكتب الحكومي إلى أن 600 شاحنة من المساعدات والتجارية والوقود، و50 شاحنة وقود (سولار، بنزين، غاز طهي) يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.

ووفقاً للبروتوكول الإنساني وإضافة لما سبق؛ أكد المكتب المكتب الحكومي أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة.

