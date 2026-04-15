حماس والجهاد تدينان عدوان الاحتلال المتواصل وعدم التزامه بوقف النار

متابعة/ فلسطين أون لاين

دانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم التزام حكومة الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال لقاء جمع علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالخارج، بعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إحسان عطايا، اليوم الأربعاء.

وشددا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتكثيف التنسيق بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، بما يخدم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع حتى تحقيق أهدافه في التحرير والعودة والاستقلال.

وأدانا الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين برعاية المجرم بن غفير، واعتبارا ذلك جزءاً من مخطط تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً.

كما وأدانا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على لبنان الشقيق، معلنين التضامن الكامل مع الشعب اللبناني، وتوجيه التحية لصموده ومقاومته الباسلة في مواجهة الاحتلال.

وطالب بركة وعطايا وكالة "الأونروا" بالقيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية العاجلة، في ظل الظروف الصعبة والاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تطال الجميع.