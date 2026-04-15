روسيا تشن هجوماً واسعاً بأكثر من 300 مسيّرة على أوكرانيا

أفادت السلطات الأوكرانية بأن روسيا نفذت، خلال ساعات الليل، هجوماً جوياً واسع النطاق استخدمت فيه مئات الطائرات المسيّرة إضافة إلى صواريخ باليستية، مستهدفة مواقع للبنية التحتية، خاصة في جنوب البلاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم شمل إطلاق 324 طائرة مسيّرة وثلاثة صواريخ باليستية منذ مساء أمس، موضحة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط أو تعطيل 309 مسيّرات، فيما أصابت بعض الصواريخ و13 مسيّرة تسعة مواقع مختلفة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين، إلى جانب أضرار واسعة طالت مباني سكنية ومنشآت تجارية ومرافق خدمية في عدد من المدن، بينها دنيبرو وزابوريجيا وخاركيف وتشيرنيهيف ودونيتسك.

وفي الجنوب، تعرضت البنية التحتية للموانئ على نهر الدانوب في منطقة أوديسا لهجمات جديدة، ما أدى إلى تضرر مرافق إنتاج وتخزين ومبانٍ إدارية، رغم تأكيد الجهات المعنية استمرار عمل الموانئ.

وقال مسؤولون محليون إن القصف ألحق أضراراً كبيرة بمبانٍ سكنية من عدة طوابق، فيما نُشرت صور لدمار واسع في مواقع الاستهداف.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مدناً عدة تعرضت خلال الساعات الـ24 الماضية لهجمات متواصلة، مشدداً على ضرورة تعزيز منظومات الدفاع الجوي، ومؤكداً أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الصواريخ بشكل يومي لمواجهة الهجمات الروسية المتكررة.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من هجمات صاروخية سابقة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق مختلفة من البلاد.

المصدر / وكالات