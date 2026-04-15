الخور: شلل يهدد قطاع النقل في غزة وسط ارتفاع قياسي في تكاليف التشغيل

غزة/ رامي رمانة

حذّر رئيس جمعية مستوردي وتجار قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة في قطاع غزة، رشدي الخور، من أن قطاع النقل والمواصلات يمرّ بحالة شلل شبه كامل، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات التشغيل، إلى جانب النقص الكبير في الزيوت وقطع الغيار منذ اندلاع الحرب.

وأوضح الخور، لـ"فلسطين أون لاين"، أن تكلفة تشغيل المركبات والمولدات الكهربائية تجاوزت قدرة المواطنين والمؤسسات، مع ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، وشحٍّ حاد في توفر المواد الأساسية.

وبيّن أن سعر لتر زيت المحركات، الذي كان يتراوح بين 7 و8 شواكل قبل الأزمة، قفز إلى نحو 1200 شيكل، رغم ندرته في الأسواق، ما يعكس حجم الأزمة التي يواجهها القطاع.

رئيس جمعية مستوردي وتجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة، رشدي الخور

وأضاف أن أسعار قطع الغيار الميكانيكية شهدت ارتفاعات كبيرة، إذ ارتفع سعر مضخة المياه (طرمبة المياه) لسيارة "سكودا أوكتافيا" من 50 إلى 70 شيكلًا، إلى ما بين 700 و800 شيكل، في مؤشر واضح على تضاعف التكاليف بشكل غير مسبوق.

كما أشار إلى الارتفاع الحاد في مستلزمات هيكل المركبات والإطارات، موضحًا أن سعر الزجاج الأمامي وصل إلى نحو 12,000 شيكل، بعد أن كان لا يتجاوز 500 شيكل، فيما ارتفع سعر زجاج الأبواب من 50 شيكلًا إلى نحو 1000 شيكل، ووصل سعر الإطار الواحد إلى نحو 4000 شيكل.

وأكد الخور أن الأزمة لم تعد مقتصرة على الاستخدام الفردي، بل امتدت إلى القطاعات الخدمية الحيوية، حيث أدى نقص الزيوت إلى توقف عدد كبير من المركبات والمولدات الكهربائية الاحتياطية التي تعتمد عليها مرافق أساسية، مثل المخابز والدفاع المدني.

وأشار إلى وجود خطر حقيقي يهدد عمل مركبات الإسعاف وآليات الإطفاء، نتيجة نقص قطع الغيار الأساسية، لا سيما المحركات وأنظمة نقل الحركة (علبة التروس/الجير)، ما يحدّ من قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة.

كما نبّه إلى تفاقم معاناة المرضى الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية المنزلية، خاصة أجهزة التنفس، في ظل تعطل المولدات بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار.

وأعرب الخور عن أسفه لعدم تلقي أي استجابة عملية حتى الآن، رغم مخاطبة الجهات المختصة والمنظمات الدولية، داعيًا إلى تدخل عاجل لرفع القيود عن الواردات وإدخال مدخلات التشغيل الأساسية وقطع الغيار، من أجل إنقاذ ما تبقى من القطاعات الحيوية في قطاع غزة.

