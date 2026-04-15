مغادرة 98 مريضاً ومرافقاً من غزة عبر معبر رفح

15 ابريل 2026 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
الهلال الأحمر يُجلي جرحى ومرضى من غزة للعلاج (أرشيف)

 غادرت دفعة جديدة من المرضى مع مرافقيهم قطاع غزة، صباح الأربعاء، عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الإسعاف التابعة لها، شاركت اليوم في تنفيذ عملية إجلاء طبي شملت 35 مريضًا و63 مرافقًا، بإجمالي 98 شخصًا، لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي، أن عملية الإجلاء جرت عبر معبر رفح البري بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، وتولّت طواقم الإسعاف نقل المرضى ومرافقتهم لضمان وصولهم بأمان.

وسبق ذلك تجميع المرضى ومرافقيهم في مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية، تمهيدًا لنقلهم ضمن قوافل الإجلاء الطبي.

وبينت الجمعية أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتأمين العلاج للحالات المرضية التي تتطلب رعاية متخصصة خارج القطاع، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي في غزة.

وأعاد الاحتلال فتح معبر رفح جزئيًا مطلع فبراير/ شباط 2026، حيث سُمح بخروج مرضى وجرحى فلسطينيين من القطاع وعودة فلسطينيين إليه وفق شروط إسرائيلية وبعد الحصول على موافقات أمنية، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي دون المرور بـ"إسرائيل"، ويقع في منطقة ما زالت خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال منذ مايو/ أيار 2024، بعدما أُعيد فتحه لفترات محدودة في مطلع عام 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #الصحة العالمية #مصر #اجلاء مرضى

