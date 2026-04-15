فاينانشال تايمز: إيران استخدمت قمراً صينياً للتجسس على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط

قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إيران استخدمت سراً قمراً صناعياً صينياً للتجسس خلال الحرب الأخيرة، ما منحها قدرة إضافية لرصد واستهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

ووفق التقرير، الذي استند إلى وثائق عسكرية إيرانية مسرَّبة، فإن سلاح الجو التابع للحرس الثوري حصل عام 2024 على القمر الصناعي TEIE-01B، الذي صنعته وأطلقته شركة إيرث آي الصينية. وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإيراني وجّه القمر لمراقبة مواقع عسكرية أمريكية حسّاسة، مستندة إلى صور أقمار صناعية وإحداثيات مؤرخة وتحليلات مدارية.

وأشارت فاينانشال تايمز إلى أن القمر التقط صوراً لعدة مواقع قبل وبعد الضربات التي نفذتها طائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية، بينها قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، التي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرضها لهجوم في 14 مارس، إضافة إلى قاعدة موفق السلطي في الأردن، ومواقع قرب الأسطول الخامس في البحرين، ومطار أربيل شمالي العراق.

ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو الـCIA أو وزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك من الجهات الصينية المعنية والشركات المشغلة للأقمار الصناعية.

