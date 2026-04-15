النفط يواصل التراجع مع قرب استئناف المحادثات الأمريكية-الإيرانية

15 ابريل 2026 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
منشأة نفط (أرشيفية)

انخفضت أسعار النفط العالمية لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بتوقعات استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وباضطرابات الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب.

وتراجع خام برنت صباح الأربعاء إلى 94.63 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 90.58 دولاراً بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً أساسياً لنقل النفط من الخليج، وقد أدى إغلاقه إلى انخفاض حركة الشحن إلى مستويات متدنية. وفي المقابل، قالت واشنطن إنها أوقفت التجارة البحرية الإيرانية بالكامل، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع طهران هذا الأسبوع.

ويرى محللون أن أسعار النفط باتت تتأثر بشكل أكبر بالتطورات الدبلوماسية، إذ يقابل السوق أي مؤشر على استئناف الحوار بانخفاض فوري، في محاولة للتخلص من “علاوة الحرب”.

وتترقب الأسواق صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وسط توقعات بارتفاع طفيف في مخزون الخام، مقابل تراجع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

المصدر / رويترز
