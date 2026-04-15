مستوطنون يهاجمون تجمع "حلق الرمان" غرب أريحا

هاجم مستوطنون، يوم الأربعاء، تجمع "حلق الرمان" البدوي غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن المستوطنين حاولوا اقتحام أحد المنازل داخل التجمع، ما أدى إلى ترويع الأطفال والنساء.

وأكدت منظمة البيدر الحقوقية، أن هذه الاعتداءات المتكررة على التجمعات البدوية تشكل تهديدًا مباشرا لحياة السكان وأمنهم، وتزيد من معاناتهم اليومية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 964 انتهاكًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة منذ الثالث من أبريل/ نيسان الجاري.

وسجل "معطى" 105 اعتداءات نفذتها مليشيات المستوطنين، و169 مداهمة منازل، و10 انتهاكات بحق المقدسات و44 حالة لمصادرة ممتلكات، وانتهاكين بحق التعليم والطواقِم الطبية.

ويذكر أن "معطى" وثّق سابقا، استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 376 آخرين في أكثر من 9 آلاف و400 انتهاك إسرائيلي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر أذار/ مارس الماضي

