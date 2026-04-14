خمسة شهداء وإصابات بقصف للاحتلال على مخيم الشاطئ

استشهد خمسة مواطنين وأصيب عدد آخر، مساء يوم الثلاثاء، باستهداف طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأوضح مراسل "فلسطين أون لاين"، أن طيران الاحتلال استهدف بصاروخ بركس في في محيط مفترق الدنف بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وإصابة عدد أخر بينهم حالات خطيرة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات الهلال الأحمر غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الغارة استهدفت مولد ضخم لتوليد الكهرباء، والذي يغذي معظم المناطق الغربية لمدينة غزة بالكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن أسماء الشهداء، هي: معتصم بكر، سليمان بكر، أحمد أبو حصيرة، عبد الله اللحام، وشهيد خامس لم تحدد هويته حتى لحظة كتابة الخبر.





وتواصل "إسرائيل" خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أسفر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد 677 مواطنًا وإصابة 1813 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودماراً هائلاً مع كلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

