الاحتلال يعتقل الصحفي عماد أبو عواد من منزله بمدينة البيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر عائلية، في تصريحات صحفية، إنّ قوات الاحتلال داهمت المنزل قرابة الساعة الثالثة فجراً وفتشت غرفه، مع إبقاء أفراد العائلة والأطفال في صالون المنزل خلال العملية، ومصادرة هاتفه النقال.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أبلغوا الصحفي باعتقاله، وبأن الأمر ليس مجرد "مقابلة واستجواب بالمنزل"، لافتةً إلى أن العملية استغرقت نحو ربع ساعة، قبل اقتياده ومصادرة هاتفه المحمول.

ويعمل عماد أبو عواد (41 عاماً) كاتباً صحفياً ومحلّلاً سياسياً مختصاً بالشأن الإسرائيلي، ونشر عدة أبحاث ودراسات، وأجرى مقابلاتٍ مع قنوات تلفزيونية وإذاعات مختلفة. وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاماً، وأصغرهم خمس سنوات.

وسبق أن اعتقل أبو عواد أكثر من مرة على يد قوات الاحتلال، كان آخرها في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث أمضى قرابة 10 أشهر في الأسر قبل الإفراج عنه.