حزب الله ينشر مشاهد استهداف تجمّع لجنود الاحتلال بصاروخ كروز

متابعة/ فلسطين أون لاين

بث حزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع مسكاف عام شمال فلسطين المحتلّة بصاروخ كروز.

وتأتي اسهدافات المقاومة "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ".

وصواريخ كروز هي مقذوفات موجهة تتحرك عبر دفع من محرك نفاث أو من محرك مروحي، ويمكنها الطيران على ارتفاعات منخفضة وتتبع مساراً مرناً (يمكن تغييره أثناء الطيران) وقادرة على توجيه ضربات دقيقة، وأسلوب عملها قريب من الطائرة، حتى إن بعض محركاتها تشبه محركات الطائرات.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 2124 شهيدًا و6921 مصابًا، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق متفرقة في لبنان، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء بينهم 4 في غارات على بلدة سحمر في البقاع، وتدمير واسع في المباني والبنى التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال ومدفعيته مدينتي صور والنبطية، وبلدات طير فلسه، وعين بعال، وطير دبا، ودير كيفا، وصفد البطيخ، وبيت ياحون، وقلاوية، وكفر رمان، والجميجمة، والسلطانية، وبرج قلاوية، وتولين، والقاسمية، وعيتيت، والشهابية، وصديقين، وعبا.

كما طالت الغارات الإسرائيلية بلدات صريفا، والريحان، والعباسية، وبرعشيت، وشبعا، والشبريحا، والقليلة، وجباع، والمحمودية، وبليدا، وجويا وقبريخا جنوب لبنان، وبلدتي مشغرة وسحمر في البقاع شرق لبنان.

في حين تواصل قوات الاحتلال عمليات تجريف وهدم وتفجير عشرات المنازل في قرى الجنوب اللبناني، حيث تركزت عمليات الهدم في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وشملت عدة أحياء فيها.