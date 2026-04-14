سموتريتش يصف مستشار ألمانيا بالمنافق ويدعوه للانحناء والاعتذار ألف مرة

شن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، هجوما حادا على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، لانتقاده الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاولات "تل أبيب" ضم الضفة الغربية، ودعاه إلى أن "ينحني ويعتذر ألف مرة باسم ألمانيا".

وألمانيا هي أبرز دولة أوروبية داعمة لـ"إسرائيل"، وزودتها بأطنان من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومساء الاثنين، كتب ميرتس عبر منصة “إكس”: “أشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية. في مكالمتي الهاتفية مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، أوضحتُ جليا أنه: لا يجوز ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع”.

ويشير ميرتس بذلك إلى تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” مؤخرا على إقامة 34 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.

لكن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف سموتريتش، الذي يقف خلف القرارات الاستيطانية ويدعو لضم الضفة الغربية، هاجم بشدة ميرتس.

وقال سموتريتش عبر “إكس” الثلاثاء: “عشية يوم ذكرى المحرقة، (كان) على المستشار الألماني أن ينحني ويعتذر ألف مرة باسم ألمانيا، بدلا من أن يتجرأ على إلقاء المواعظ الأخلاقية علينا بشأن كيفية التصرف ضد ’نازيي’ جيلنا”، وفقا لتعبيراته.

سموتريتش أضاف: "لن نقبل تعليمات من قادة منافقين في أوروبا، فهي قارة تفقد ضميرها وقدرتها على التمييز بين الخير والشر" بحسب وصفه. وتابع: "ولّى زمن إملاء الألمان على اليهود أماكن سكنهم، ولن يعود".

في المقابل، أدان السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسور هجوم سموتريش على ميرتس قائلا لهيئة البث الثلاثاء: "أدين ذلك بشكل قاطع".

وأضاف: "من المشروع تماما أن نتجادل مع الألمان، خاصة في هذا اليوم العاطفي جدا"، في إشارة إلى ذكرى مقتل يهود على يد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

بروسور تابع: "أنا والجميع لدينا انتقادات كبيرة لتصاعد معاداة السامية في ألمانيا وإنكار وجود إسرائيل، ومع ذلك فإن العلاقات بين "إسرائيل" وألمانيا لا تزال أكثر دفئا من العلاقات مع بقية أوروبا".

وأردف: "هناك نقاش سياسي طوال الوقت، لكن ميرتس صديق عظيم لإسرائيل.. ألمانيا أثبتت، خاصة مع كل الانتقادات الموجهة لـ"إسرائيل" في أوروبا، أنها صديقتنا الأولى"

