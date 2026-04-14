2400 خرق إسرائيلي خلال ستة أشهر.. أرقام دامية تكشف واقع غزة تحت النار

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية في غزة إلى 72 ألفًا و 336

الصحة بغزة: مغادرة 126 مريضًا ومرافقًا عبر معبر رفح

النفط ينخفض مع تراجع مخاوف الإمدادات بفضل آمال حوار بين أمريكا وإيران

جولة مفاوضات جديدة مرتقبة بين واشنطن وطهران

ميتا تقترب من انتزاع صدارة الإعلانات الرقمية عالميا من غوغل

"التربية والتعليم" تعلن موعد نتائج ملحق الدورة الثالثة لطلبة قطاع غزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

شهيد في بيت لاهيا وقصفٌ مدفعيٌّ متواصل شرقي غزة

أسعار الذهب تقفز بنسبة 0.6% وتستقر فوق مستوى 4760 دولاراً

14 ابريل 2026 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
من وداع طفل شهيد ارتقى في قصف الاحتلال على غزة (أرشيفية)

أصدرت وزارة الصحة في غزة  التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الصحة إن 3 شهداء و 11 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بلغ عدد الشهداء  757 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,111، بينما بلغت حالات الانتشال 760.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,336 شهيدًا، و 172,213 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
