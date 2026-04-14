ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية في غزة إلى 72 ألفًا و 336

أصدرت وزارة الصحة في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الصحة إن 3 شهداء و 11 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بلغ عدد الشهداء 757 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,111، بينما بلغت حالات الانتشال 760.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,336 شهيدًا، و 172,213 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

