الصحة بغزة: مغادرة 126 مريضًا ومرافقًا عبر معبر رفح

14 ابريل 2026 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
معبر رفح من الجانب المصري

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، مغادرة 126 مريضًا ومرافقًا عبر معبر رفح البري.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب وصل "" نسخة عنه، إن 42 مريضًا و 84 مرافقًا تمكَّنوا من الخروج عبر معبر رفح البري، لتلقّي العلاج في الخارج.

وبشكل محدود وبقيود إسرائيلية مشددة، بدأ في الثاني من فبراير/شباط الجاري تشغيل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، للمرة الأولى منذ نحو سنتين.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت سنتين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
