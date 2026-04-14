الصحة بغزة: مغادرة 126 مريضًا ومرافقًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، مغادرة 126 مريضًا ومرافقًا عبر معبر رفح البري.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب وصل " " نسخة عنه، إن 42 مريضًا و 84 مرافقًا تمكَّنوا من الخروج عبر معبر رفح البري، لتلقّي العلاج في الخارج.

وبشكل محدود وبقيود إسرائيلية مشددة، بدأ في الثاني من فبراير/شباط الجاري تشغيل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، للمرة الأولى منذ نحو سنتين.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت سنتين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.

