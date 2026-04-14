"التربية والتعليم" تعلن موعد نتائج ملحق الدورة الثالثة لطلبة قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن ملحق نتائج الدورة الثالثة لعامي 2025 و2026، والتي عُقدت في شهر 2/2026، لطلبة قطاع غزة الذين ربطوا بياناتهم الشخصية بحساباتهم بتاريخ 28+29/3/2026، سيُعلن يوم غد الأربعاء، في تمام الساعة 12 ظهرا، عبر الموقع الإلكتروني WWW.PSGE.PS.

وأوضحت الوزارة أن الطالب يستطيع الحصول على نتيجته من خلال إدخال السنة والدورة ورقم الجلوس عبر الموقع.

وأشارت إلى أنه بإمكان الطلبة الذين تقدموا للدورتين الثانية والثالثة لعامي 2024 و2025، وكانت أرقام جلوسهم معتمدة من الدورة الأولى، الاستعلام عن نتائجهم باستخدام أرقام الجلوس السابقة، مشيرة إلى أنه في حال نسيان رقم الجلوس يمكن استرجاعه من خلال صفحة الاستعلام نفسها.

المصدر / فلسطين أون لاين