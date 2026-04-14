"الإحصاء": ارتفاع حاد في غلاء المعيشة بفلسطين خلال آذار 2026

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً ملموساً بنسبة 5.27% خلال شهر آذار 2026 مقارنة بشهر شباط، مدفوعاً بزيادات حادة في أسعار السلع الأساسية، لا سيما في قطاع غزة.

التوزيع الجغرافي للارتفاع:

قطاع غزة: سجل الارتفاع الأعلى بنسبة 12.42% نتيجة عدم استقرار الأسواق واستمرار تصاعد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

الضفة الغربية: ارتفع المؤشر بنسبة 0.75%.

القدس: سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.62%.

وعلى الصعيد السنوي، أظهرت بيانات جهاز الإحصاء المركزي ارتفاعاً في غلاء المعيشة بنسبة 3.02% مقارنة بشهر آذار من العام 2025.

أبرز السلع المسببة للارتفاع (على مستوى فلسطين):

شهدت الأسواق قفزات كبيرة في أسعار عدة مجموعات سلعية، أهمها:

الخضراوات المجففة: ارتفعت بنسبة 157.26%.

البطاطا: ارتفعت بنسبة 104.24%.

المحروقات والوقود: ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 47.53%، والديزل والبنزين بنحو 5%.

المواد الغذائية الأساسية: سجل الطحين ارتفاعاً بنسبة 43.72%، والخضراوات الطازجة 45.48%، والدجاج 16.23%.

الفروقات السعرية بين المناطق:

تفاوتت أسعار السلع بشكل حاد بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز في غزة حوالي 679 شيكلاً مقابل 77 شيكلاً في الضفة. كما وصل سعر لتر البنزين في القطاع إلى 81 شيكلاً، بينما استقر في الضفة عند 6.85 شيكلاً، وفي القدس عند 7.27 شيكلاً.

ويعزو مراقبون هذا التباين الكبير إلى الظروف الاستثنائية وحالة عدم الاستقرار التي يعاني منها قطاع غزة، مما أدى إلى شلل في سلاسل التوريد وارتفاع جنوني في أسعار الاحتياجات اليومية للمواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين