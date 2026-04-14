أسطول كسر الحصار : حين تُبحر السياسة من شواطئ الضمير نصرة لغزة

في زمنٍ تكلّست فيه الدبلوماسية الرسمية وغرق النظام الدولي في مستنقع الازدواجية المفرطة تخرج علينا من موانئ برشلونة الإسبانية سفن أسطول الصمود العالمي لتصنع حدثاً يتجاوز في دلالاته مجرد كونه إغاثة إنسانية إلى كونه فعلاً سياسياً بامتياز.

نحن هنا لسنا أمام قوافل تبرعات تقليدية بل أمام محاولة جادة لخلخلة الستاتيكو الوضع القائم الذي تفرضه قوة الاحتلال وتواطؤ الصمت الدولي على إبقاء غزة خارج سياق الزمن والجغرافيا.

لعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في قراءة هذا المشهد ليس هل ستصل هذه السفن وإنما ماذا تفعل هذه الحركة الرمزية الشجاعة في بنية الوعي العالمي؟

أولاً إعادة التموضع في صدارة الأجندة الدولية

خلال الأشهر الممتدة من العدوان والحصار الشامل راهنت الآلة الصهيونية ومطبخها السياسي على عامل الاعتياد والإنهاك الإخباري،

الاستراتيجية كانت واضحة تحويل المأساة في غزة من قضية حقوق وتقرير مصير إلى مجرد أزمة إنسانية مألوفة تُدار بالقطارة ولا تستدعي العناوين الرئيسية.

هنا تكمن الأهمية الجوهرية لأسطول الصمود المنطلق من إسبانيا إنه يُحدث ما يمكن تسميته ب" الصدمة الاستردادية" لوعي الإعلام العالمي

الأسطول يفرض على الفضائيات ووكالات الأنباء الدولية العودة مجدداً لتسليط الضوء على غزة ليس كضحية مستسلمة وإنما كعنوان لعجز المنظومة الدولية وفشل القانون الدولي في كبح جماح القرصنة الإسرائيلية المنظمة.

لقد نجحت هذه المبادرة المدنية في سحب غزة من ذيل الأخبار الدولية لتعيدها إلى الصدر مجبرةً الحكومات الغربية على مواجهة تناقضاتها الأخلاقية.

ثانياً بزوغ الفواعل غير الرسمية في العلاقات الدولية

من المفاهيم السياسية العميقة التي تكرسها هذه الخطوة هو تراجع دور الدولة القومية الكلاسيكية في حماية المبادئ الإنسانية وصعود ما يُعرف بالدبلوماسية الشعبية العابرة للحدود أو المواطنة العالمية الفاعلة.

حين تتخاذل العواصم الكبرى وتصمت الهيئات الأممية أمام جريمة الإبادة والحصار فإن تداعي ناشطين وأطباء وإعلاميين من أكثر من أربعين دولة للإبحار نحو غزة يُعد بمثابة نزع للشرعية الأخلاقية عن الأنظمة الرسمية،هؤلاء يبنون شرعية بديلة مستمدة من القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف متحدّين الحظر الذي تفرضه تل أبيب.

إنها مواجهة صريحة بين قوة القانون العاجزة وقانون القوة المتغطرس يتوسطهما الضمير العالمي كقوة مادية على الأرض.

ثالثاً الدلالات الجيوسياسية للانطلاق من إسبانيا

لا يمكن لعين المراقب الحصيف أن تتجاوز جغرافيا الانطلاق،اختيار برشلونة في إسبانيا كمحطة رئيسية للتحرك يحمل دلالة سياسية فائقة

إسبانيا التي اتخذت في الآونة الأخيرة مواقف متقدمة وأكثر توازناً مقارنة بجاراتها الأوروبيات تجاه الحقوق الفلسطينية تمثل اليوم الحاضنة الأقل عداءً لهذه التحركات.

هذا يعني أن حركة التضامن نجحت في استثمار الهوامش المتاحة في الديمقراطيات الغربية لتوسيع دائرة العزلة المعنوية والسياسية للاحتلال.

السفن لم تعد تنطلق من موانئ شرق أوسطية مأزومة بل من عمق القارة العجوز مما يعقّد على الاحتلال تسويق روايته الأمنية التقليدية ويضعه في مواجهة مباشرة مع رعايا دول غربية حليفة له.

رابعاً في مفهوم كسر الحصار

علينا أن ندرك أن كسر الحصار في هذا السياق لا يُقاس بالضرورة بمعايير التفريغ الفيزيائي للمساعدات في ميناء غزة المدمّر ان القياس الحقيقي هو في تظهير الحصار وتكلفته السياسية

كل اعتراض لهذه السفن في عرض البحر من قبل بحرية الاحتلال هو بمثابة شهادة إدانة متجددة تُرفع أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.

إنه يثبت للعالم أن الحصار هو فعل إرادي مستمر تفرضه القوة وليس نتيجة حتمية لظروف أمنية كما يزعمون.

خلاصة القول

إن ما يجري في البحر المتوسط اليوم ليس مجرد مغامرة بحرية لنشطاء يحدوهم الأمل بل هو ترجمة ميدانية للسياسة في أرقى صورها الأخلاقية، هذه السفن تُعيد رسم خارطة الصراع وتؤكد للاحتلال وللعالم المتواطئ معه أن سياسة فرض الأمر الواقع بالجوع والبارود قد تنجح في هدم البنايات لكنها تعجز تماماً عن غلق البحر أو خنق الحقيقة.

لقد نجحت غزة مجدداً عبر شجاعة هؤلاء النشطاء وبسالة أهلها في أن تقلب الطاولة وتثبت أنها لم تكن يوماً مجرد ملف منسي بل هي اختبار الضمير الإنساني والسياسي في هذا القرن.

المصدر / فلسطين أون لاين