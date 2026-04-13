مباحث "تموين خان يونس" تتلف 620 كغم من المواد الغذائية الفاسدة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أتلفت مباحث التموين في محافظة خان يونس نحو 620 كغم من المواد الغذائية الفاسدة، خلال الأسبوع الماضي، ضمن جولات تفتيش ميدانية مكثفة نفذتها، رفقة طواقم وزارة الإقتصاد، على الأسواق والمحال التجارية في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضحت المباحث، في بيان مقتضب، أن الكميات المضبوطة شملت 170 كغم من اللحوم والمجمدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 450 كغم من الفواكه والخضروات الفاسدة، جرى ضبطها خلال جولات رقابية مشتركة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مباحث التموين المتواصلة، بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد، لتعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وضمان سلامة السلع المعروضة، بما يحمي المستهلك من المخاطر الصحية والممارسات غير القانونية.

وأكدت أن عمليات الضبط والإتلاف تمت وفق الإجراءات القانونية وبمحاضر رسمية، وبحضور الجهات المختصة، مشددة على استمرار جولاتها الرقابية واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.