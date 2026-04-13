فيدان: نتنياهو يسعى لإعلان تركيا عدوًّا جديدًا بعد إيران

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لإعلان تركيا "عدوا جديدا" بعد إيران.

جاء ذلك خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول في مقرها بالعاصمة أنقرة، الاثنين.

وأوضح فيدان أن "إسرائيل" لا يمكنها أن تعيش بدون عدو بعد إيران، مضيفًا: "نرى أن نتنياهو يسعى إلى إعلان تركيا عدوا جديدا".

وأشار إلى أن هجمات الاحتلال في سوريا تمثل مشكلة كبيرة وخطرا بالغا بالنسبة لتركيا، مشيرًا إلى أن عدم قيام "إسرائيل" بشيء ضد سوريا بسبب الحرب في إيران لا يعني أنها لن تفعل ذلك مستقبلا.

وشدد فيدان على ضرورة أن تتعهد كل دولة في الشرق الأوسط بسلامة أراضي الدول الأخرى وسيادتها وأمنها في إطار اتفاق أمني.

ولفت فيدان إلى أن تعاون اليونان و"إسرائيل" وقبرص الرومية لا يجلب الثقة "بل المزيد من انعدام الثقة والمشاكل والحروب".





