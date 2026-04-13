الصين تدعو لضمان أمن الملاحة بـ"هرمز" وتنفي مساعدة إيران عسكريا

دعت الصين، الاثنين، إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وإلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كما نفت تقارير عن اعتزامها تقديم دعم عسكري لطهران.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية غوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إلى الالتزام بالهدوء وضبط النفس في ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات المرتبطة بالسيطرة على حركة الملاحة.

وأكد ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية من أجل ضمان أمن الملاحة في المضيق، مشددا على أن الحفاظ على أمن مضيق هرمز وسلامته يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

كما أعرب عن استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف لضمان استمرار إمدادات الطاقة دون عراقيل، مشيرا إلى أن المضيق يمثل ممرا مهما للتجارة الدولية والطاقة، وأنه ينبغي ضمان مرور السلع دون أي عوائق.

ودعا إلى الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار، وبذل الجهود السياسية والدبلوماسية اللازمة لتفادي أي تصعيد أو صراع، مؤكدا أهمية إعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.

وفي ما يتعلق بالتقارير عن اعتزام الصين تقديم دعم عسكري لإيران، أكد المتحدث أن بلاده تتبنى موقفا "حكيما ومسؤولا" تجاه الصادرات العسكرية.

وأكد المتحدث الصيني أن التقارير عن تقديم معدات عسكرية أو مكونات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري) تهدف إلى تشويه سمعة الصين.

وردا على سؤال عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على بكين بنسبة 50% في حال قدمت دعما عسكريا لإيران، رد غوو بالقول إنه ما من فائز في الحرب الاقتصادية.

المصدر / وكالات