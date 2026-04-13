استشهاد 278 طالبًا جراء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران

13 ابريل 2026 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
مدرسة "الشجرة الطيبة" في مدينة ميناب كانت هدفًا للغارات الأمريكية الإسرائيلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في إيران، استشهاد 278 طالباً و67 معلماً جراء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي ألحق أضراراً ودمر 933 مدرسة و54 منشأة إدارية و17 مركزاً ثقافياً و46 صالة رياضية.

اقرأ أيضًا: هل استهدفت (إسرائيل) وأمريكا "عمدا" طالبات مدرسة ميناب؟

وخلص تحقيق أجرته قناة الجزيرة القطرية، إلى أن مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات، في مدينة ميناب جنوبي إيران، كانت هدفًا للغارات الأمريكية الإسرائيلية التي نفذت بـ 28 من فبراير الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 158 طالبة شهيدةً تتراوح أعمارهن بين 7 و12 عامًا.

ومدرسة "الشجرة الطيبة" نفسها في ميناب هي جزء من شبكة واسعة من المدارس التابعة هيكلياً وإدارياً للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت أمريكا و"إسرائيل"، عدواناً جديداً على إيران راح ضحيته مئات المدنيين ويستهدف المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من مقدرات الشعب الإيراني.

