إصابة طلاب بالاختناق جراء قنابل الغاز السام في مسافر يطا

13 ابريل 2026 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال خلال اعتداءاتهم على الضفة

 أصيب عدد من الطلبة بحالات اختناق، يوم الاثنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الصوت والغاز السام تجاه التلاميذ في قرية ام الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب تلاميذ المدارس أثناء ذهابهم لمدرستهم بعد أن اغلق مستوطنون طريق المدرسة الرئيسي بسياج الليلة الماضية ومنعوا المواطنين والتلاميذ أن يسلكوه.

وفي الآونة الأخيرة، تتزايد وتيرة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل كبير، تزامناً مع التضييق على الحواجز والبوابات الموزعة في قرى ومدن الضفة الغربية، ومع حملة المداهمات والاعتقالات اليومية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنود الاحتلال #الحرب على غزة #قنابل الغاز #إصابات بالاختناق

