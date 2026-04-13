3 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال على دير البلح

ارتقى شهداء وأصيب آخرون في خروقات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، عبر شن غارات جوية ومواصلة القصف المدفعي ونسف المنازل السكنية وإطلاق النار تجاه خيام النازحين.

وفي رصد آخر التطورات، ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون باستهداف مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين في محيط موقع 14 قرب مدرسة المزرعة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما استهدفت المدفعية الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,329 شهيدا، و172,192 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 750 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,090، فيما جرى انتشال 760 جثمانا.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

