شهداء وإصابات في قصف الاحتلال على دير البلح وخان يونس

ارتقى شهداء وأصيب آخرون في خروقات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، عبر شن غارات جوية ومواصلة القصف المدفعي ونسف المنازل السكنية وإطلاق النار تجاه خيام النازحين.

وفي رصد آخر التطورات، استشهد مواطنان، أحدهما متأثرًا بجروحه، يوم الاثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد عبد الله محمد عبد الله النجار متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس قبل أيام، فيما أصيب مواطنان بنيران مسيّرة إسرائيلية في محيط دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي رصد آخر التطورات، ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون باستهداف مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين في محيط موقع 14 قرب مدرسة المزرعة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما استهدفت المدفعية الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس.

كما أطلق طيران الاحتلال المسير نيرانه تجاه مناطق شمال شرقي مخيّم البريج للاجئين والنازحين، وسط قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 754 شهيدًا، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2,100 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 760 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,333 شهيدًا، و 172,202 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

