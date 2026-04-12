فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

12 ابريل 2026 . الساعة 20:05 بتوقيت القدس
...
"مكافحة المخدرات" في غزة تتلف كمية من المواد المخدرة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة بغزة، يوم الأحد، إتلاف كمية من المواد المخدرة التي ضُبطت خلال حملات التفتيش والمتابعة الميدانية،  في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار هذه الآفة.

وأفادت الإدارة في تصريح صحفي، يوم الأحد، بأن المواد التي جرى إتلافها شملت نحو 2300 حبة مخدرة منوعة، من بينها حبوب “السعادة” و”روتانا” و”ترامال” وعقاقير أخرى، إلى جانب 502 غرام من مادة الحشيش، و30 قطعة من مادة “البانجو”.

وأوضحت أن هذه المضبوطات جاءت على خلفية عدد من القضايا التي تم التعامل معها خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة مروجي المخدرات وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في المجتمع.

mC2nE.jpg
 

IcRx6.jpg
 

#غزة #مخدرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة