فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

2055 شهيدا بعدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 آذار

12 ابريل 2026 . الساعة 19:57 بتوقيت القدس
...
2055 شهيدا بعدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 آذار
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، استشهاد 35 شخصا وإصابة 152 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

 ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الموسع والمتواصل على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى ألفين و55 شهيدا و6 آلاف و588 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "35 شخصا استشهدوا وأصيب 152 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية في آخر 24 ساعة".

وأوضحت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس ارتفعت بذلك إلى "2055 شهيدا، و6588 مصابا".

وأشارت إلى أنه من بين إجمالي الضحايا تم تسجيل "165 طفلا، 252 سيدة"، ومن بين المصابين سُجل "644 طفلا، و1120 سيدة".

المصدر / الأناضول
#لبنان #بيروت

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة