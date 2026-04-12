بالفيديو جيش الاحتلال يعتقل سيدتين من باحات المسجد الأقصى

12 ابريل 2026 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، سيدتين من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت سيدتين أثناء تواجدهما في باحات الأقصى، قبل أن تعتقلهما وتقتادهما إلى جهة غير معلومة".

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال مسؤول قسم النظافة في المسجد الأقصى رائد زغير، أثناء تواجده داخل باحات المسجد"، وفق بيان مقتضب لمحافظة القدس.

ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعة من المستوطنين، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى رفقة عدد من المتطرفين، وأدوا خلال اقتحامهم صلوات تلمودية.

من جانبها، اعتبرت محافظة القدس أن إقدام بن غفير ومتطرفين على أداء صلوات تلمودية في الأقصى "خطوة استفزازية جديدة تندرج ضمن محاولات فرض واقع ديني جديد في المكان، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني".

