الاحتلال يصادر مكبرات صوت من مسجد في بلدة السبع

الاحتلال يصادر مكبرات صوت من مسجد في بلدة السبع

12 ابريل 2026 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
أجهزة صوت صادرها الاحتلال من مسجد بئر السبع في النقب المحتل

صادرت شرطة الاحتلال، أواخر الأسبوع الماضي، مكبرات صوت وأنظمة صوت من داخل مسجد في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي الأارضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وصودرت الأجهزة ضمن حملة إنفاذ ادعت سلطات الاحتلال، الأحد، أنها "جاءت عقب شكاوى متكررة من سكان في المنطقة حول ارتفاع مستوى الضوضاء الصادر من المسجد".

وزعمت سلطات الاحتلال، أن فحصًا ميدانيًا أجرته قواتها أظهر أن "شدة الصوت تجاوزت الحد المسموح به قانونيًا"، مشيرة إلى أنها قامت ـ"بفصل المعدات ومصادرتها ضمن إجراءات إنفاذ القانون".

وعبّر عدد من الأهالي عن استيائهم من الخطوة واعتبروها مساسًا بحرية العبادة، في حين ادعت شرطة الاحتلال أن "الإجراءات تستهدف تنظيم مستوى الضوضاء وليس منع الشعائر الدينية".

وتعتمد سلطات الاحتلال على قوانين الحد من الضوضاء لتبرير إجراءاتها ضد المساجد في بعض البلدات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 48، بما في ذلك المصادرة أو تقليص شدة الصوت.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شرطة الاحتلال #بئر السبع #مكبرات صوت

