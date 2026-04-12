إجلاء 27 مريضًا من غزة بعد إعادة فتح معبر رفح

غادر 27 مريضا فلسطينيا، الأحد، مستشفى بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة متوجهين نحو معبر رفح لدخول مصر، إثر استئناف عمله بعد أيام من إغلاقه.

وأفادت مصادر إعلامية بأن دفعة جديدة من المرضى والجرحى ومرافقيهم غادروا من مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر بمدينة خان يونس نحو معبر رفح.

والاثنين، علقت منظمة الصحة العالمية عملها في إجلاء المرضى عبر المعبر؛ إثر استشهاد فلسطيني متعاقد معها جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه سيارته في شارع صلاح الدين شمال شرقي خان يونس.

وأعلنت المنظمة السبت استئناف عمليات الإجلاء الطبي، بعد تلقيها "تعهدات من الجهات المعنية بضمان سلامة المرضى والطواقم".

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، مشاركة طواقمها في إجلاء طبي لمرضى وجرحى عبر معبر رفح، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت الجمعية، في بيان، إن عملية الإجلاء شملت 27 مريضًا و42 مرافقًا بإجمالي 69 شخصًا.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح بقيود مشددة، بعد إغلاق استمر نحو 20 يوما عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ إعادة فتح المعبر، أفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لتنكيل إسرائيلي يتخلله احتجاز وتحقيق قاس يمتد لساعات، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم نحو القطاع.

وتشير تقديرات فلسطينية بأن 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وقبل حرب الإبادة، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية بغزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.

وبدعم أمريكي، شن جيش الاحتلال في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال الإبادة عبر حصار مستمر وقصف يومي قتل 749 مواطنًا وأصاب 2082، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.

كما يمنع الاحتلال إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

المصدر / وكالات