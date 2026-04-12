الحوت يحذر من كارثة صحية بعد تعطل مولد رئيسي داخل مجمع ناصر

خان يونس/ محمد أبو شحمة:

أعلن مجمع ناصر الطبي، عن تطورات خطيرة ومتسارعة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية، إثر تعطل أحد المولدات الكهربائية الرئيسية بسبب نقص حاد في الزيوت وقطع الغيار، وذلك في ظل ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة واعتماد شبه كامل على مصادر الطاقة البديلة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده، مدير عام مجمع ناصر الطبي، د. عاطف الحوت، اليوم الأحد، داخل المجمع.

وقال الحوت: "الأزمة الحالية تمثل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الصحي داخل المجمع منذ فترة طويلة، في ظل تزايد الضغط على الإمكانيات المحدودة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه دائم".

وبين الحوت، أن تعطل المولد الرئيسي يشكل ضربة قاسية لمنظومة الخدمات الطبية، موضحاً أن هذا المولد كان يشكل ركيزة أساسية في تزويد عدد من الأقسام الحيوية بالكهرباء، من بينها غرف العمليات، ووحدات العناية المركزة، وأقسام الطوارئ، إضافة إلى حضّانات الأطفال. وشدد على أن هذه الأقسام لا تحتمل أي انقطاع في التيار الكهربائي ولو لثوانٍ معدودة، نظراً لاعتمادها الكامل على أجهزة طبية حساسة لإنقاذ حياة المرضى.



د. عاطف الحوت مدير مجمع ناصر الطبي

ووجه الحوت نداءً عاجلاً إلى لجنة غزة برئاسة علي شعت، مطالبًا بسرعة التدخل والاستجابة لتوفير الاحتياجات اللازمة، بما يضمن استمرار عمل المجمع لتفادي تفاقم الأزمة وتعريض حياة المرضى للخطر.

وأضاف أن الاعتماد المكثف على المولدات خلال الفترة الماضية، في ظل غياب التيار الكهربائي، أدى إلى استهلاك كبير في الزيوت وقطع الغيار، دون توفر بدائل لتعويض هذا الاستهلاك أو إمكانية إدخال الإمدادات اللازمة في الوقت المناسب، الأمر الذي حال دون تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وفاقم من احتمالية الأعطال المفاجئة.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية والهندسية تعمل حالياً في ظروف استثنائية وبإمكانيات محدودة للغاية، في محاولة لتشغيل ما تبقى من المولدات وتوزيع الأحمال الكهربائية بشكل طارئ بين الأقسام المختلفة، للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الصحية. إلا أنه أكد أن هذه الإجراءات تبقى حلولاً مؤقتة ولا تضمن استمرارية العمل، خاصة في حال حدوث أي عطل إضافي.

وحذر الحوت من أن استمرار هذه الأزمة دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى انهيار جزئي في المنظومة الصحية داخل المجمع، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة مئات المرضى، لا سيما الحالات الحرجة التي تعتمد بشكل كامل على أجهزة طبية تعمل بالكهرباء بشكل مستمر، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المراقبة الحيوية.

وأشار إلى أن تعذر إدخال الإمدادات الأساسية من الزيوت وقطع الغيار ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة، داعيًا الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإنسانية إلى التحرك الفوري لتأمين الاحتياجات العاجلة، ودعم قطاع الطاقة داخل المنشآت الصحية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية وإنقاذ حياة المرضى.

وشدد على أن الوضع الصحي داخل مجمع ناصر الطبي وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، محذرًا من أن الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة، في ظل استمرار الأزمة دون حلول عاجلة، ما قد ينعكس بشكل كارثي على الواقع الصحي والخدمات المقدمة للمرضى، ويزيد من معاناة الطواقم الطبية والمرضى على حد سواء.

