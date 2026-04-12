دعم خليجي مرتقب لباكستان بـ5 مليارات دولار لتخفيف الضغوط المالية

أفادت مصادر رسمية باكستانية بأن السعودية وقطر تعتزمان تقديم مساعدات مالية لباكستان بقيمة 5 مليارات دولار، في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى إسلام آباد، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الخارجية خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت المصادر، لوكالة الأناضول، أن هذا الدعم سيساعد باكستان على تجنب تآكل احتياطياتها، بالتزامن مع استعدادها لسداد ديون خارجية، من بينها نحو 3.5 مليارات دولار مستحقة للإمارات بحلول نهاية الشهر الحالي.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه باكستان ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وتداعيات التوترات الإقليمية، ما انعكس على مستويات الاحتياطي الأجنبي التي تبلغ حالياً نحو 16.4 مليار دولار.

وفي السياق، التقى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتطورات الإقليمية، بحضور عدد من كبار المسؤولين الباكستانيين، بينهم وزير الخارجية إسحاق دار وقائد الجيش عاصم منير.

وبحسب المصادر، طلبت باكستان دعماً إضافياً يشمل زيادة الودائع النقدية وتمديد تسهيلات تمويل النفط التي يُتوقع انتهاؤها قريباً، في حين لم يُعلن عن اتفاقيات رسمية حتى الآن، رغم بدء مشاورات سابقة بين وزارتي المالية في البلدين.

وتواصل الحكومة الباكستانية اتصالاتها مع شركاء دوليين، بالتوازي مع استعدادها لاجتماعات مالية مرتقبة في واشنطن، في مسعى لتأمين تدفقات نقدية جديدة تدعم استقرار اقتصادها في المرحلة المقبلة.

