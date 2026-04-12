تكريسًا لنهج الإبادة الجماعية.. الاحتلال يكرّم أحد أبرز منفذي هدم المنازل بغزة

12 ابريل 2026 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
...
الحاخام أفراهام زربيب

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام أفراهام زربيب – المعروف بكونه أحد أبرز سائقي جرافات D9 العسكرية التي شاركت في هدم مئات المنازل خلال حرب الإبادة على قطاع غزة – جرى اختياره لإضاءة شعلة ما يسمى بـ"عيد الاستقلال" هذا العام، في خطوة تعكس تقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لعمليات الهدم الواسعة التي نفذها الجيش في القطاع.

وقال زربيب تعليقًا على اختياره: "أنا متحمس لهذا التكريم، فدولة إسرائيل تقدر ما فعلناه في غزة وتكرره الآن في لبنان، وهذا تحقيق للعدالة. لقد دمرنا بيوتهم فوق رؤوسهم لمنع تحولها إلى كمائن لدباباتنا وناقلات الجند، وهذه الطريقة أنقذت حياة عشرات الجنود".

ويشير مراقبون فلسطينيون إلى أن اختيار شخصية مثل زربيب لإحياء مناسبة رسمية إسرائيلية يفضح طبيعة العقلية التي تحتفي بالدمار وتحوّل الانتهاكات إلى مصدر فخر و"إنجاز" داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الحرب على لبنان #الإبادة اجماعية #شعلة عيد الإستقلال

