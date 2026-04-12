تفجير دمية نتنياهو في بلدة إسبانية يثير غضباً إسرائيلياً

قالت سلطات الاحتلال، إنها وجهت توبيخًا لأرفع مسؤول دبلوماسي إسباني في "إسرائيل"، على خلفية تفجير دمية عملاقة تجسد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال فعالية شعبية في إحدى المدن الإسبانية قبل أيام.

ونقلت وسائل إعلام عن ماريا دولوريس نارفايث، رئيسة بلدية إل بورجو قرب مدينة ملقة جنوبي إسبانيا، قولها إن الدمية، التي بلغ ارتفاعها نحو سبعة أمتار وكانت محشوة بنحو 14 كيلوغرامًا من البارود، جرى تفجيرها ضمن احتفال تقليدي يقام منذ عقود، وذلك في الخامس من نيسان/ أبريل الجاري.

مشاهد توثق لحظة قيام مواطنين إسبان من قرية إل بورغو بتفجير دمية على هيئة نتنياهو باعتباره رمزًا للشر، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفصح. pic.twitter.com/To5ygK4x9A — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) April 11, 2026

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” وأرفقته بمقطع مصور، أن ما جرى يعكس “كراهية معادية للسامية”، زاعمة أنه نتيجة “تحريض منهجي” من قبل حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق تعبيرها.

وردا على ذلك قال مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية “الحكومة الإسبانية ملتزمة بمكافحة أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز، معربة عن رفضها "تماما أي ادعاء خبيث يوحي بالعكس”.

وقالت رئيسة بلدية إل بورجو إن البلدة استخدمت في السابق دمى تمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذا الحدث السنوي.

وتعد إسبانيا من أشد المنتقدين للحملات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في إيران ولبنان رغم تهديدات الولايات ‌المتحدة بمعاقبة أعضاء حلف شمال الأطلسي غير المتعاونين.

وأدت حرب الإبادة في قطاع غزة إلى خلاف دبلوماسي طويل الأمد ‌بين إسبانيا و"إسرائيل".

وعدّ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الحظر الإسباني على الطائرات والسفن التي تنقل أسلحة إلى "إسرائيل" من موانئها أو مجالها الجوي بسبب العمليات العسكرية ‌الإسرائيلية هو "عمل معاد للسامية".

واتهم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس "إسرائيل" بانتهاك القانون الدولي ووقف إطلاق نار يستمر لأسبوعين بعد موجة ضخمة من الغارات الجوية على أنحاء لبنان الأسبوع الماضي. وقال نتنياهو يوم الأربعاء إن لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار وإن الجيش الإسرائيلي يواصل مهاجمة حزب الله بقوة.

المصدر / فلسطين أون لاين