فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة شابين برصاص الاحتلال غرب الخليل

12 ابريل 2026 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
الاحتلال يصعّد عدوانه على بلدات ومخيمات الخليل (أرشيف)

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شابين بعد مطاردتهما بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري بالقرب من بيت مرسم غرب الخليل، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا، وتمركزت في محيط مستشفى دورا الحكومي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب طارق عوض (20 عاما)، بعد مداهمة عدد من المنازل والأحياء في بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك، مخيم العروب، وفتش منازل واحتجز عددا من الفتية وأجرى تحقيقات ميدانية معهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #اصابات #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

