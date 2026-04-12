برشلونة يهزم إسبانيول 4-1 ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني

قطع برشلونة خطوة كبيرة نحو حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 4-1 على غريمه المحلي وضيفه إسبانيول السبت، ليتقدم بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد ثاني الترتيب.

وسجل ‌فيران توريس هدفين مستغلا تمريرتين حاسمتين من لمين يامال في الشوط الأول حيث سيطر أصحاب الأرض على مجريات الشوط.

وافتتح التسجيل بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة وضاعف النتيجة في الدقيقة 25، مستغلا تمريرة أخرى من يامال.

وقلص إسبانيول الفارق في الدقيقة 56 عندما سدد بول لوزانو كرة مرتدة من داخل منطقة الجزاء، لكن جمال استعاد السيطرة في الدقيقة 87 بهجمة مرتدة سريعة، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الرابع مستغلا تمريرة عرضية من فرينكي دي يونغ، ليرتفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة مع تبقي سبع مباريات.

وكان ريال مدريد قد تعادل 1-1 مع جيرونا أمس الجمعة.

إشبيلية يبتعد عن مراكز الهبوط بالفوز على أتلتيكو مدريد

من جهته واصل فريق إشبيلية سعيه لتجنب الهبوط للدرجة الثانية، وذلك بعد فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد 1/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد أتلتيكو مدريد، المنتشي بالفوز على برشلونة 2 / صفر في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال، عند 57 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم إشبيلية في الدقيقة العاشرة عن طريق آكور أدامز من ضربة جزاء، ثم أدرك خافيير بونار التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل نيمانيا جوديلي الهدف الثاني لفريق إشبيلية.

