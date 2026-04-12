فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نعيم: آلة القتل الإسرائيليَّة لم تتوقَّف رغم مرور 6 أشهر على اتفاق غزَّة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

هل تتجسس"لينكد إن" و"إن درايف" على مستخدميها لصالح "إسرائيل"؟

بمشاركة منظمات دولية.. "أسطول الصمود" يبحر للمرة الثانية نحو غزة

مسيحيو غزة يحتفلون بأوّل "عيد فصح" بالتقويم الشرقي بعد الإبادة

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في مسافر يطا

"الجامعة العربية" تدين المصادقة على إقامة 34 مستوطنة جديدة بالضفة

جيش الاحتلال يعتقل سيدتين من باحات المسجد الأقصى

بين التَّنصُّل الإسرائيليّ وادِّعاءات ملادينوف... الفقر والجوع يحاصران النَّاجين في غزَّة

ترامب يحتفل بعيده الثمانين بنزال "UFC" داخل ساحة البيت الأبيض

محدث أبرز التطورات... شهيد شرق خانيونس وخروقات جديدة لاتفاق وقف النار بغزة

12 ابريل 2026 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
جيش الاحتلال يواصل خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة، باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسيّرة وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأحد، أن حصيلة ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ: شهيدان (1شهيد جديد، 1 شهيد انتشال) و 8 إصابات.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,329 شهيدا، و172,192 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 750 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,090، فيما جرى انتشال 760 جثمانا.

وفي أبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة

أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين بنيران الاحتلال قرب دوار الحلبي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

استشهد المواطن يحيى سعيد يحيى الأغا برصاص جيش الاحتلال بالقرب من مفترق شارع 5 مع صلاح الدين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ ساعات الفجر، سُجلت خروقات جديدة في اليوم الـ185 على سريان وقف إطلاق النار، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في شمال وجنوب القطاع، بينها منازل في شرقي خانيونس وأخرى شمالي مدينة غزة.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، إلى جانب مناطق شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وفي موازاة التصعيد الميداني، تتفاقم الأوضاع الإنسانية مع تشديد القيود على إدخال الإمدادات، وسط اتهامات دولية لـ"إسرائيل" بانتهاج سياسة "هندسة التجويع" من خلال التحكم في تدفق السلع، وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة