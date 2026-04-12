دياب سكر.. طفولة تختنق بين المرض وقوائم الانتظار

اتحاد الصناعات يحذر: منع مستلزمات التشغيل يهدد بتوقف المخابز والمصانع في غزة

وزيرة إسبانية: نتنياهو "مرتكب إبادة" والوقوف ضده مصدر فخر

شرطة لندن تعتقل المئات في احتجاجات داعمة لمنظمة "فلسطين أكشن"

حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة.. والاحتلال يجري تحقيقات ميدانية

فشل المفاوضات بين أميركا وإيران وسط تبادل الاتهامات

إصابة جندي إسرائيلي في غزة وآخرين في لبنان

اعتداءات للمستوطنين وإصابات في مسافر يطا ومداهمات واسعة في عدة مناطق

5 شهداء في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بلدات وقرى جنوبي لبنان

طقس غائم جزئياً اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الثلاثاء

اتحاد الصناعات يحذر: منع مستلزمات التشغيل يهدد بتوقف المخابز والمصانع في غزة

12 ابريل 2026 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، سمير  بشارة شحادة

حذر اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية من تداعيات استمرار منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع الغيار اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، مؤكدًا أن هذا الواقع يهدد بتوقف عدد متزايد من المصانع والمخابز التي لا تزال تعمل في ظل شح الإمكانيات والظروف الصعبة.

وأشار الاتحاد في تصريح صحفي، الأحد، إلى أن نقص هذه المستلزمات الحيوية يضع المنشآت الغذائية أمام خطر التوقف خلال وقت قريب، ما سينعكس مباشرة على توفر السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، سمير بشارة شحادة، إن القطاع الصناعي الغذائي يمر بمرحلة حرجة نتيجة استمرار منع إدخال مستلزمات التشغيل الأساسية، محذرًا من تداعيات ذلك على استمرارية الإنتاج.

وجدد الاتحاد مطالبته للمؤسسات الدولية والجهات الإنسانية بالتدخل العاجل لضمان إدخال الزيوت الصناعية وقطع الغيار دون تأخير، باعتبارها ضرورة إنسانية واقتصادية لا تحتمل التأجيل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مخابز غزة #المصانع #اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية

متعلقات

الأكثر قراءة