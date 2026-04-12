اتحاد الصناعات يحذر: منع مستلزمات التشغيل يهدد بتوقف المخابز والمصانع في غزة

حذر اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية من تداعيات استمرار منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع الغيار اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، مؤكدًا أن هذا الواقع يهدد بتوقف عدد متزايد من المصانع والمخابز التي لا تزال تعمل في ظل شح الإمكانيات والظروف الصعبة.

وأشار الاتحاد في تصريح صحفي، الأحد، إلى أن نقص هذه المستلزمات الحيوية يضع المنشآت الغذائية أمام خطر التوقف خلال وقت قريب، ما سينعكس مباشرة على توفر السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، سمير بشارة شحادة، إن القطاع الصناعي الغذائي يمر بمرحلة حرجة نتيجة استمرار منع إدخال مستلزمات التشغيل الأساسية، محذرًا من تداعيات ذلك على استمرارية الإنتاج.

وجدد الاتحاد مطالبته للمؤسسات الدولية والجهات الإنسانية بالتدخل العاجل لضمان إدخال الزيوت الصناعية وقطع الغيار دون تأخير، باعتبارها ضرورة إنسانية واقتصادية لا تحتمل التأجيل.