وزيرة إسبانية: نتنياهو "مرتكب إبادة" والوقوف ضده مصدر فخر

12 ابريل 2026 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز

وصفت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "مرتكب إبادة جماعية"، مشددة على أن الوقوف ضده يمثل مصدر فخر لإسبانيا.

جاء ذلك في إطار رد الحكومة الإسبانية على قرار "إسرائيل" بإخراج إسبانيا من مركز التنسيق المدني العسكري، وعلى اتهامات نتنياهو، لمدريد بشن "حرب دبلوماسية" ضد بلاده وتهديده لها.

وفي مقابلة تلفزيونية السبت، قالت غارسيا، عن نتنياهو: "هذا الرجل مرتكب إبادة جماعية، ارتكب واحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية في عصرنا، حيث قتل 70 ألف مدني في فلسطين، أكثر من 20 ألف منهم أطفال، ودمر جنوب لبنان".

كما سخرت من تصريحات نتنياهو بشأن "الحرب الدبلوماسية" قائلة: "هل هذه مزحة سيئة؟".

وأضافت غارسيا: "لا أدري إن كان الأمر مزحة أم لا، لكن المؤكد أن إسبانيا تتصدى لهذا الرجل".

وتابعت: "لمن دواعي الفخر أن إسبانيا وحكومتها تبنيان جدارا في وجه هذا الرجل، وفي وجه النظام الإبادي، وفي وجه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

ومؤخرا، أعلن نتنياهو، قرار بلاده استبعاد ممثلين إسبان من مركز التنسيق المدني-العسكري في قاعدة "كريات غات" جنوبي "إسرائيل"، متهما مدريد بشن حرب دبلوماسية ضد بلاده ومهددا إياها بدفع الثمن.

من جانبها، صعّدت الحكومة الإسبانية لهجتها، حيث قالت نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز إن بلادها تعادي "مجرمي الحرب والإباديين"، فيما أكدت وزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو أن "إسرائيل نظام مجرم وإبادي" وسيُحاسب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما أثار قرار إسبانيا إعادة فتح سفارتها في طهران فورا، عقب وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، جدلا جديدا مع "إسرائيل"

المصدر / وكالات
