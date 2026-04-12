طقس غائم جزئياً اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الثلاثاء

يتوقع الراصد الجوي أن يسود، الأحد، طقس غائم جزئياً، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق.

وخلال ساعات الصباح، يكون الجو مستقراً ومائلاً للبرودة في مختلف المناطق، قبل أن يميل إلى الاعتدال نهاراً في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، وكذلك في الجبال.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس بارداً في المناطق الجبلية، وبارداً نسبياً في بقية المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبالنسبة ليوم الاثنين، يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويسود طقس صافٍ بوجه عام، مع أجواء معتدلة ولطيفة في مختلف المناطق، وسط سطوع الشمس خلال معظم ساعات النهار.

وخلال الليل، تنخفض درجات الحرارة مجدداً، لتسود أجواء باردة، خاصة في المناطق الجبلية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، وحاراً في بقية المناطق، مع أجواء جافة ومغبرة.

وخلال النهار، يسود طقس معتدل يميل إلى الحرارة في المناطق الغورية، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلاً لتصبح الأجواء باردة نسبياً، خاصة في الجبال. وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين