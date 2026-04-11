اعتقالات في أم الفحم خلال وقفة احتجاجية ضد قانون إعدام الأسرى

11 ابريل 2026 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
الوقفة شهدت تواجد قوات كبيرة من شرطة الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال، السبت، أربعة مشاركين في وقفة احتجاجية نُظّمت في مدينة أم الفحم رفضًا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، من بينهم رئيس اللجنة الشعبية في المدينة محمد محاميد.

وشارك في الوقفة، التي أُقيمت عند الدوار الأول في المدينة، أهالٍ ونشطاء بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، ضمن نشاطاتها المتواصلة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإلغاء القانون، معتبرين أنه يتعارض مع القيم الإنسانية، خاصة في ظل بتعرض الأسرى الفلسطينيين لسياسات قمع وتجويع ممنهجة داخل سجون الاحتلال.

وتواجدت في محيط المكان قوات كبيرة من قوات شرطة الاحتلال ووحدات مختلفة تابعة لها، حيث ضيّقت على المشاركين منذ بدء الوقفة.

وبعد دقائق من انطلاقها، اقتحمت قوات الاحتلال موقع الاحتجاج وشرعت في تفريق المشاركين، قبل أن تعتقل عددًا منهم، دون أن تُعرف على الفور أعداد المعتقلين أو هوياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #قانون إعدام الأسرى #السجون الإسرائيلية #بن غفير

