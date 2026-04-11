إصابة طفل باعتداءات للمستوطنين في بيت لحم واقتحامات في نابلس

أُصيب طفل، مساء السبت، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، ضمن سلسلة هجمات متفرقة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا المواطنين في خلايل اللوز، ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عامًا).

وتشهد المنطقة في الفترة الأخيرة تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، شملت مهاجمة المنازل، وإطلاق الرصاص، ورعي الأغنام في أراضي المواطنين، إضافة إلى هدم منشآت زراعية.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أفادت مصادر محلية بأن مجموعة منهم اقتحمت منطقتي جبل "بئر قوزا" و"عين عوليم"، واحتجزت شابين أثناء عملهما في منزل قيد الإنشاء شرق البلدة، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة لاحقًا.

وفي شرق بيت لحم، هاجم مستوطنون رعاة أغنام في قرية الرشايدة، وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.

كما تجمع مستوطنون في قرية أرطاس قرب إسكان المهندسين جنوب بيت لحم، في وقت تتواصل فيه اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين