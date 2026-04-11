استشهاد شاب برصاص مستوطنين شرقي رام الله

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، إثر إصابته برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة دير جرير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث يواصل المستوطنون تصعيد اعتداءاتهم ومهاجمة الأهالي والممتلكات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب علي ماجد حمادنة (23 عاماً)، بعد إصابته برصاصة اخترقت ظهره وصدره خلال الاعتداء الذي نفذه المستوطنون.

وأوضحت الوزارة أن الشاب حمادنة وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بحالة حرجة جداً، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقاً.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا بلدة دير جرير وانتشروا في شوارعها، وأطلقوا الرصاص باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة الشاب قبل إعلان استشهاده.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس قروي دير جرير فتحي حمدان، إن مستوطنين مسلحين هاجموا مدخل القرية الغربي وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الظهر، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين، دون تسجيل أي اعتقالات.

يشار إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة خلايل اللوز تصاعدت في الفترة الأخيرة، وتمثلت بمهاجمة المنازل وإطلاق الرصاص، ورعي الأغنام في أراضي الفلسطينيين، وهدم غرف زراعية.

