ترمب يزعم بدء "تطهير مضيق هرمز" وإيران تهدد باستهداف مدمرة أميركية

صرّح الرئيس الأميركي دونالد بأن الولايات المتحدة بدأت عمليات لإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، في خطوة زعم أنها تهدف إلى تأمين أحد أهم الممرات الملاحية في العالم وضمان حرية الملاحة الدولية.

وأوضح ترمب أن العملية تشمل نشر معدات متخصصة لإزالة الألغام، مشيرًا إلى أن بلاده تتحرك لحماية السفن التجارية، خصوصًا تلك القادمة من دول تعتمد على المضيق لنقل النفط والطاقة، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا استراتيجيًا يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا، ما يجعله نقطة حساسة في أي تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن طهران هددت باستهداف مدمرة أميركية تحركت من ميناء الفجيرة باتجاه المضيق، إذا واصلت اقترابها، قبل أن تشير تقارير لاحقة إلى توقفها عقب تحذيرات إيرانية.

كما أفادت مصادر إيرانية بأن القوات البحرية راقبت تحركات السفن الأميركية وأبلغت رسالة عبر وساطة باكستانية، في حين لم يصدر أي تصريح من واشنطن بشأن تفاصيل الحادثة.

ويأتي هذا التصعيد وسط أجواء توتر متزايدة بين الجانبين، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية غير مباشرة تهدف إلى احتواء الأزمة، وفق ما نقلته تقارير إعلامية متفرقة.

