أردوغان يهاجم نتنياهو: " من يسير على خطى هتلر يدمّر نفسه قبل أن يدمّر البشرية"

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "غدر واضح" بحق لبنان بعد استهدافه وقتل 254 شخصاً خلال يوم يُفترض أنه مخصص لـ وقف إطلاق النار، مؤكداً أن ما حدث "جريمة لا يمكن تبريرها".

وقال أردوغان: إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "مجرم أعمته الكراهية والدماء"، مشيراً إلى أنه يواصل قتل النساء والأطفال بلا توقف، مضيفاً أن "من يسير على خطى هتلر يدمّر نفسه قبل أن يدمّر البشرية".

تأتي تصريحات أردوغان في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان، وخرق الاحتلال اتفاقات وقف إطلاق النار وعدم التزامه بالمواثيق الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين