جيش الاحتلال يعترف بإصابات جنديين في اشتباكات مع حزب الله

شهدت الجبهة الجنوبية اللبنانية السبت تصعيدًا لافتًا، مع استمرار الاشتباكات المتبادلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، وما رافقها من قصف مدفعي وتبادل نيران مكثّف.

فقد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين إسرائيليين بجروح وُصفت بالمتوسطة خلال اشتباكات دارت جنوبي لبنان، في استمرار لسلسلة الخسائر التي يتكتم الاحتلال على حجمها الحقيقي منذ اندلاع المواجهة على الحدود الشمالية.

وأشارت الإذاعة ذاتها إلى أنّ "إسرائيل" رصدت أكثر من 2200 عملية إطلاق من لبنان باتجاه مواقعها منذ بداية المواجهة مع حزب الله، ما يعكس اتساع نطاق الردود وتزايد الضغط العسكري على جيش الاحتلال.

وفي السياق الميداني، أفادت مصادر صحفية بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية جنوبي لبنان، في وقت تشهد فيه القرى الحدودية توترًا مستمرًا ونزوحًا متزايدًا للسكان.

ويأتي هذا التصعيد فيما تواصل المقاومة اللبنانية استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية، ردًا على خروقات الاحتلال المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين