خرج يبحث عن الماء فعاد بجراحٍ لا تندمل.. عبد الرازق العطار ينتظر رحلة علاج تنقذه

واشنطن ترفض الضم وتلتزم الصمت حيال دعوات التوسع الاستيطاني

هاريس تهاجم ترامب وتصفه بـ"زعيم المافيا"

جيش الاحتلال يعترف بإصابات جنديين في اشتباكات مع حزب الله

وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك

قوات الاحتلال تتوغل في درعا والقنيطرة وتعتقل 3 سوريين

في خطوة تاريخية.. ليبيا تعتمد أول ميزانية موحدة منذ 13 عاماً

ميتا تشعل المنافسة مجددا بنموذج الذكاء الاصطناعي "ميوز سبارك"

الاحتلال يجبر أشقاء على هدم منازلهم الثلاثة في القدس ويشرّد 25 فردًا

الصحة بغزَّة: الادعاءات المتداولة حول "سفر المرضى" انسجامٌ مرفوض مع رواية الاحتلال

11 ابريل 2026 . الساعة 15:09 بتوقيت القدس
رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير يقف على دبابة عسكرية أمام قوات الجيش

 أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، عن وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين.

وتتكون القوة، بحسب بيان لوزارة الدفاع السعودية، من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية.

وأضافت الوزارة أن وصول القوة يهدف إلى “تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

ولم يصدر عن الجانب الباكستاني إفادة رسمية على الفور بخصوص تلك القوة.

ووقعت السعودية وباكستان في 17 سبتمبر/ أيلول 2025 بالرياض اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك تهدف لتعزيز الشراكة الأمنية. الاتفاقية التي وقع عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف تتضمن حسب نصها “تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء”.

كما تنص الاتفاقية على أن “أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما”، وفق البيان.

وجاءت اتفاقية السعودية مع البلد الإسلامي النووي، وقتها بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، استهدف مقر اجتماع لقادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية.

ولم يتم الإعلان عن تفعل اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان على مدار نحو 40 يوما من اندلاع العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

#السعودية #باكستان #الجيش السعودي #الجيش الباكستاني #اتفاقية الدفاع المشترك

