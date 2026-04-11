وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، عن وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين.

وتتكون القوة، بحسب بيان لوزارة الدفاع السعودية، من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية.

وأضافت الوزارة أن وصول القوة يهدف إلى “تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

ولم يصدر عن الجانب الباكستاني إفادة رسمية على الفور بخصوص تلك القوة.

ووقعت السعودية وباكستان في 17 سبتمبر/ أيلول 2025 بالرياض اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك تهدف لتعزيز الشراكة الأمنية. الاتفاقية التي وقع عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف تتضمن حسب نصها “تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء”.

كما تنص الاتفاقية على أن “أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما”، وفق البيان.

وجاءت اتفاقية السعودية مع البلد الإسلامي النووي، وقتها بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، استهدف مقر اجتماع لقادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية.

ولم يتم الإعلان عن تفعل اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان على مدار نحو 40 يوما من اندلاع العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

